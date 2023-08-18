فرص عمل في شركة الجيزة للكابلات.. اعرف الشروط المطلوبة

نشرت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية.

الشروط المطلوبة في المتقدمين

وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف المطلوبة وفقا لإعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية لشغل وظيفة مساعدين فنيين إنتاج كالتالي

- المؤهل: دبلوم صناعي نظام 3 و5 سنوات اقسام «ميكانيكا - كهرباء او دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتجارية

- السن: من 18 إلى 30 سنة

- مدة العمل اليومي: 8 ساعات

- النوعية: زكور فقط

- الخبرة: لايشترط الحبرة

- الراتب: رواتب مجزية

- التأمين: تأمين طبي واجتماعي

- الزيادات: زيادة سنوية

- الحافز: حافز شهري

- مواصلات: متوافر مواصلات من وإلى الشركة

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة عبر المنشور، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية لشغل وظيفة مساعدين فنيين إنتاج بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا.

كيفية التواصل مع المتقدمين للوظائف المطلوبة

وحددت المحافظة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية لشغل وظيفة مساعدين فنيين إنتاج من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».