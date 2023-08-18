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إصابة شخص نتيجة انقلاب دراجة نارية في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
05:14 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي

أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي قرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات والإجراءات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية باروط بمركز بني سويف، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

وتبين أن المصاب في الحادث يدعى «وليد. ش. إ» 42 سنة، يقيم قرية باروط بمركز بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

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