«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، مشيرة إلى استمرار فرص تكون السحب على مرتفعات كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط الأمطار على مدينة سانت كاترين، وتشكل السيول في الأودية وعدد من المناطق، لافتة إلى أن الأجواء تظل حارة ورطبة على معظم الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وبالنسبة لحالة الطقس غدًا السبت، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة والرطوبة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية وسيول على عدة مناطق

وتنشط الشبورة المائية حتى السابعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأكدت أن سرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و 3 متر.

درجات الحرارة غدا السبت 19 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.