مشاهد لا تصدق.. سيول جارفة وأمطار غزيرة بسيناء «في عز الصيف»

هدأت حرارة الجو خلال الفترة الماضية وانخفضت لتدور حول معدلاتها الطبيعية، إلا أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة ما زال موجودا خاصة خلال ساعات النهار، ورغم تلك الأجواء الحارة تعيش بعض المناطق طقسا شتويا، حيث تتساقط عليها أمطار غزيرة تشكل سيولا جارفة، وخاصة على المناطق الجبلية في سيناء وبالتحديد سانت كاترين.

مدينة سانت كاترين تتعرض للسيول الجارفة

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مقاطع فيديو مصورة لجريان مياه السيول الناتجة عن هطول الامطار الغزيرة وتجريفها بالوديادن، وهي صور ومقاطع فيديو حية التقطها المواطنين المقيمين بتلك المناطق، في حالة لا تصدق حيث رأي الجميع الأمطار العزيرة والسيول الجارفة في «عز الصيف».

ومنذ عدة أيام تقع مدينة سانت كاترين تحن تأثير السحب المنخفضة، وتتعرض لأمطار غزيرة، بسبب طبيعتها الجبلية، وما زال تكون السحب مستمرا اليوم على مرتفاعت سانت كاترين في ظل الأجواء الحارة، ومن المتوقع أن تشهد المدينة غدا، تساقط امطار خفيقة قد تكون رمتوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 40%.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدًا السبت، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة والرطوبة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

سبب سيول سانت كاترين

وذكر الدكتور محمود شاهين مدير عام الإندار المبكر وعضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد في هذا التوقيت هي أمر طبيعين مشيرة إلى ان تساقط الأمطار على سيناء وبالتحديد في سانت كاترين، فإن ذلك يرجع إلى طبيعتها الجبلية، ونتيجة المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.