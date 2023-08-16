سيول وأمطار رعدية.. ما سر الانقلاب للأجواء الشتوية في أغسطس؟

تشهد البلاد في تلك الفترة استقرار الأحوال الجوية، عقب موجات حارة طويلة وشديدة تأثرت بها البلاد طوال شهر يوليو، حتى انتقلنا خلال شهر أغسطس إلى طقس أقرب إلى فصل الشتاء من حيث تساقط الأمطار الرعدية والسيول، فضلاً عن الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي شهدتها عدة مناطق من البلاد، وهو ما دفع المواطنين لمعرفة سر التحول في الطقس والانقلاب للأجواء الشتوية.

أجواء شتوية في أغسطس

وفيما يتعلق بالأجواء الشتوية التي تشهدها عدة مناطق من البلاد منها سيناء وخاصة سانت كاترين التي تتساقط عليها أمطار تصل إلى حد السيول، ومن قبلها مناطق من أقصى جنوب البلاد تأثرت بالأمطار والرياح المثيرة للرمال والأتربة، ذكر الدكتور محمود شاهين مدير عام الإندار المبكر وعضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد في هذا التوقيت هي أمر طبيعي جدا ولا يوجد ما يدعو للقلق.

سبب تحسن حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضح الدكتور محمود شاهين أنه خلال شهر أغسطس نشهد تحسنا في حالة الطقس، وتكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي، بل وفي بعض الأحيان تكون أقل من المعدل الطبيعي خلال هذه التوقيت من العام، لافتا إلى أن تلك التغيرات في حالة الطقس تكون نتيجة تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى والكتل الهوائية الباردة القامة من أوروبا، والمنخفض الجوي الذي يؤدي إلى تكون السحب الركامية التي تقلل من درجات الحرارة.

الرياح والسحب الركامية

وحول الأمطار والرياح التي تتعرض لها البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية شمال البلاد وشرقا ناحية البحر الأحمر، أوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنها تعمل على تطليف الأجواء ليلاً، كما أن السحب الركامية تتكون بسرعة وتعمل على تلطيف الأجواء صباحا وحتى قبيل الظهيرة.

ما سبب تساقط الأمطار الرعدية بالجنوب والسيول في سيناء؟

أما بالنسبة للأمطار التي تتأثر بها جنوب سيناء، أوضح الدكتور محمود شاهين أن الأمطار تتساقط على سيناء وبالتحديد في سانت كاترين نظرا لطبيعتها الجبلية المرتفعة، ونتيجة المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، بيما أرجع سبب الأمطار التي شدتها مناطق من أقصى جنوب البلاد خلال الأيام الماضية، بسبب امتداد الفاصل المداري في السوادن، وامتداده شمالاً نحو البلاد، حيث يؤثر على المناطق الجنوبية وتأثيره لا يتعدى تلك المناطق.

هل نشهد موجات حارة الأيام المقبلة؟

وبالنسبة للأجواء العامة وحالة الطقس خلال الأيام الباقية في شهر أغسطس، أوضح الدكتور محمود شاهين، بأنه على الرغم من صعوبة التنبوء بحالة الطقس لأكثر من 6 أيام مقبلة، إلا أنه من المتوقع استمرار تحسن الأجواء خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه كلما تقدمنا في شهر أغسطس، تقل فرص وجود الموجات الحارة، وأن وجدت فإن عمرها لا يتجاوز 24 ساعة.