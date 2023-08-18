سيول وأمطار رعدية.. طقس متقلب يضرب محافظات مصر خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، حدوث تغيرات مناخية، تؤثر على حالة الطقس، خلال الأسبوع المقبل، بينها أمطار رعدية تصل إلى حد السيول ورياح وشبورة ورطوبة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة والرطوبة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أضافت الأرصاد أنه تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

نشاط الرياح وأمطار رعدية على عدة مناطق

وتنشط الرياح على مناطق في القاهرة الكبرى، ووجه بحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويستمر نشاط الرياح حتى يوم الخميس.

وتكون الرياح مصحوبة بفرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، ورعدية أحيانًا، بنسبة 40% على مناطق بجنوب سيناء تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتكون خفيفة إلى رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

وتتأثر الشواطئ والمدن الساحلية بحركة الرياح، والتي تعمل على اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وتتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و3 متر.

وتستمر الرطوبة على جميع المناطق، وتتراوح على القاهرة والوجه البحري من 85- 80 ليلاً إلى 35-45 نهارًا، وتنشط الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 19 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 20 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 21 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.