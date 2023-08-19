طرح 522 قطعة أرض سكنية في 16 مدينة جديدة.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 522 قطعة أرض سكنية، متنوعة المساحات بداية من يوم الثلاثاء المقبل حتى 12 أكتوبر المقبل.

استمرار الحجز لمدة شهرين

وذكر «الجزار»، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مَسكن»، سيتم بنظام الطرح الدائم، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وأكد الوزير، أن الطرح الجديد يشمل 522 قطعة أرض سكنية بمحاور «الأكثر تميزاً - المميز - المتوسط»، وأن الطرح الجديد يأتي في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة للأراضي السكنية بجميع مستوياتها، أمام المواطنين، للحجز الفوري عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، بهدف توفير الأراضي أمام المواطنين بشكل دائم، وبدون أي أسبقية سواء خلال الدخول على الموقع للحجز، أو خلال تحويل قيمة جدية حجز الأرض، أو خلال حجز القطعة المراد الحصول عليها.

أماكن طرح الأراضي

وكشف الوزير، أن الطرح الجديد يتضمن أراض في 16 مدينة جديدة، كالتالي:

أولا.. 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن القاهرة، والعبور، والمنصورة.

ثانيا.. 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن الشروق، وحدائق أكتوبر، والصالحية، وبرج العرب، والفيوم، وبني سويف.

ثالثا.. 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن السادات، وبرج العرب، وطيبة، وأسوان، وناصر، وغرب قنا، وأخميم.

خطوات الحجز

وتتضمن خطوات حجز الأراضي ما يلي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمشاهدة قطع الأراضي المتاحة بكل محور.

2 - يتم تحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغبه المواطن.

3- يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة، وتشمل الرقم القومي، والاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم المحمول الخاص بالمواطن الراغب في الحجز، والعنوان الحالي للحاجزين.

4 - يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

5 - يقوم المواطنين بإستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها:

1- إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا.

2– إدراج نسبة الأستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة.

6 - يتم استخراج إستمارة الحجز بمعرفة الحاجز للتوقيع عليها، وإرفاقها بالموقع الإلكتروني، وإرفاق إيصال سداد جدية الحجز والمصاريف الخاصة بالدراسة.

وتعطى أفضلية السداد، لمن يسدد بالدولار الأمريكي، تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوماً على إيداعه بالبنك، وبالنسبة لقطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة إستكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي يتم الإحتكام للقرعة العلنية بين الحاجزين.

وتبلغ قيمة جدية الحجز 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة الفحص عبر البريد الإلكتروني خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي.