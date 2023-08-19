فيلم البعبع يتراجع للمركز التاسع بدور السينما.. حقق 36 ألف جنيه في يوم

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ36 ألفا و757 جنيها، ويحتل المركز التاسع في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما والتي تضم أفلام مرعي البريمو، ع الزيرو، وش في وش، البطة الصفرا، خمس جولات، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها بيت الروبي، مستر إكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة نحو 43 مليون جنيه وذلك على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما، منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2023، ويتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات فيلم بيت الروبي بإجمالي إيرادات تتجاوز 123 مليون جنيه.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال أحداث مفاجئة تجمع بين الكوميديا والأكشن، وتدور كلها خلال 24 ساعة فقط، حيث يتفاجأ المجرم التائب سلطان البعبع بوجود طفل وطفلة يزعمان أنه والدهما، وتنقلب حياته بشكل صادم.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.