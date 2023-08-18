شروط التقديم لوظيفة فني رابع بـ«مياه الدقهلية».. آخر موعد اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنّ اليوم، هو آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل وظيفة فني رابع، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023، إلكترونيًا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة.

شروط شغل وظيفة فني رابع بشركة المياه والصرف 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة فني رابع، كالتالي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمى الأمديد - دكرنس - شربين»، وفقًا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء».

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن عن 30 عاماً في تاريخ 16 أغسطس الجاري 2023 .

كيفية التقديم على وظيفة فني رابع بشركة المياه والصرف 2023

وأعلنت شركة المياه، الشروط العامة وطريقة التقديم لشغل وظيفة فني رابع، كالتالي:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة .

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة

- سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

- يتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الرابط

- لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.

- يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

- سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني، والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.