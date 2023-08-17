التشكيل الجديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية بأسوان

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان عن تشكيل جديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية بتزكية المحاسب حسام الدين مصطفى الأنصاري بمنصب رئيس مجلس الإدارة، خلفًا للمحاسب محمد أبوالقاسم عبدالوارث الذي شغل المنصب لمدة 5 دورات متتالية.

تشكيل جديد بالأسماء لهيئة مكتب الغرفة التجارية بأسوان

وأعلنت الغرفة التجارية بأسوان عن فوز عبد الرحيم حماية بمنصب نائب أول للرئيس، ونور أحمد حسين بمنصب نائب ثانٍ وتعيين عبد الغني عبد العاطي إبراهيم كأمين للصندوق.

- تعيين أمينًا جديدا للصندوق وسكرتيرا عاما للغرفة التجارية بأسوان.

وأضافت في بيان انضمام محمد عثمان صابر كأمين صندوق مساعد وتم تعيين الدكتور سيد صابر محمود سكرتيرًا عامًا للغرفة.

أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية.

فوز أحمد الوكيل بمنصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

وفي سياق أخر أعلن اليوم الخميس عن فوز أحمد الوكيل بمنصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتزكية في الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد خلفًا لـ إبراهيم العربي.

كما فاز في الانتخابات كل من: هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق بمنصب النائب الأول للرئيس، وعمرو أبو العيون نائباً ثانياً، والدكتور محمد الفيومي أميناً للصندوق، ومحمد سعدة سكرتيراً عاماً، وأكرم الشافعي أمين صندوق مساعد.