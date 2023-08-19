إصابة 6 في انقلاب سيارة نقل على طريق شرق العوينات بمحافظة أسوان

تعرضت سيارة نقل لحادث انقلاب على طريق شرق العوينات في أسوان اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكسور خطيرة نقلوا جميعًا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى العميد أحمد السنباطي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق شرق العوينات ووجود عدد 6 مصابين.

الحادث عند منطقة الكيلو 35

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الكيلو 35، على طريق شرق العوينات وبعد الفحص تبين إصابة 6 أشخاص، جميعهم عمال.

أسماء مصابي حادث طريق شرق العوينات

توجهت سيارات الإسعاف إلى مستشفى قريب من الحادث لنقل المصابين لتلقي العلاح اللازم ، وهم: محمد سنوسي شعبان (24 سنة) يعاني من كسر في الضلوع، وأحمد أبو هشيمة خميس (20 سنة) يعاني من كسر في العمود الفقري، وصفوت عصام محمد (15 سنة) يعاني من كسر في الفخذ الأيمن وكدمات متفرقة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، أصيب محمد خليفة جمعة (20 سنة) بكسر في الذراع الأيمن وكدمات متفرقة في الجسم، وأحمد عصام محمد (20 سنة) يعاني من كدمات متفرقة في الجسم، والمصاب السادس يدعى مصطفى محمد علي (20 سنة) ويعاني من كدمات في الجسم. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.