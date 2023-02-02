أستاذ تمويل لقناة الحياة: العالم يشهد أزمة اقتصادية حقيقية على رأسها العملات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن السبب المعلن لرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة هو كبح جماح التضخم، ومع زيادة سعر الفائدة تخفض القوة الشرائية، وامتصاص فوائد السيولة داخل الاقتصاد، وبالتالي يتوازن أو يتناسب حجم السيولة داخل الاقتصاد مع المتاح من سلع وخدمات.

تأثير قرار الفيدرالي على الدولار

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن السبب الخفي هو أن العالم في أزمة اقتصادية عالمية، ورأس الحرب فيها هي العملات، وقرار الفيدرالي الأمريكي الذي يأخذه تباعا خلال هذا العام يجعل الدولار في أفضل حالاته، والفيدرالي يرغب في ذلك بالحفاظ على عملتها، وبالتالي يقرر البنوك المركزية بدول الخليج، المربوطة عملاتها بالدولار، بالسعي للحفاظ على عملاتها.

روسيا تهدف لتنحي الدولار

وأشار إلى أن روسيا نجحت في تعاملاتها مع 45 دولة الفترة الماضية على مستوى العالم أن تنحي الدولار جانبا، وأن يكون كل تعاملاتها بينها وبين الدول الأخرى من خلال الروبل وعملة الدول الأخرى.

ولفت إلى أن العالم يشهد أزمة اقتصادية حقيقية، وسوق الصرف أو سوق العملات رأس الحرب فيها.