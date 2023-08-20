فيلم البعبع يحقق 30 ألف جنيه إيرادات في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت، تقدر بـ30 ألفا و46 جنيها، وبلغ إجمالي إيراداته نحو 43 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع عرض في السينما، بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

واحتل فيلم البعبع، المركز التاسع في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ سبقه في القائمة الأعلى إيرادات أفلام العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، خمس جولات.

أبطال فيلم البعبع

وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

ولأول مرة يخوض أميرة كرارة تقديم تجربة سينمائية تجمع بين الكوميديا والأكشن، من خلال تجسيده شخصية سلطان البعبع، الذي يتفاجئ به أبًا لطفلين، ويقع في أزمات كثيرة ويتورط في مواقف صعبة بصحبتهما، حتى يلتقي الجميع بالصدفة مع فتاة تستعد للسفر للخارج، وتدور الأحداث في يوم واحد فقط.