رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم البعبع يحقق 30 ألف جنيه إيرادات في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

كتب:

هبة أمين
02:07 م | الأحد 20 أغسطس 2023
أبطال فيلم البعبع

أبطال فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت، تقدر بـ30 ألفا و46 جنيها، وبلغ إجمالي إيراداته نحو 43 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع عرض في السينما، بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

واحتل فيلم البعبع، المركز التاسع في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ سبقه في القائمة الأعلى إيرادات أفلام العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، خمس جولات.

أبطال فيلم البعبع

وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

ولأول مرة يخوض أميرة كرارة تقديم تجربة سينمائية تجمع بين الكوميديا والأكشن، من خلال تجسيده شخصية سلطان البعبع، الذي يتفاجئ به أبًا لطفلين، ويقع في أزمات كثيرة ويتورط في مواقف صعبة بصحبتهما، حتى يلتقي الجميع بالصدفة مع فتاة تستعد للسفر للخارج، وتدور الأحداث في يوم واحد فقط.

اقرأ المزيد:

فيلم البعبع يتراجع للمركز التاسع بدور السينما.. حقق 36 ألف جنيه في يوم

أميرة كرارة لـ«الوطن»: سعيد بإيرادات فيلم البعبع.. وأتمنى النجاح للجميع

فيلم البعبع يحقق 42.8 مليون جنيه إيرادات في السينما خلال 7 أسابيع

122 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما في يوم واحد

254 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع بدور السينما في يوم واحد

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة في المركز الرابع بقائمة إيرادات السينما أمس

248 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما خلال 24 ساعة
بقلم هبة أمين