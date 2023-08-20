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إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بقنا

كتب:

رجب آدم
10:17 م | الأحد 20 أغسطس 2023
حادث قنا -أرشيفية

حادث قنا -أرشيفية

أصيب شخصان، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث مروري في إحدى طرق نجع حمادي، شمال محافظة قنا، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تصادم دراجتين في محافظة قنا

وتلقى اللواء مصطفى درة، تلقي مرفق إسعاف قنا بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقرب من طريق الشطبية في نجع حمادي، ما أسفر عن وجود مصابين.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة كل من: محمد جمال صابر، 23 عاما، وماهر عبد المجيد، 53 عاما، بكدمات وسحجات وجروح.

نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي 

جرى نقل المصابين لمستشفى نجع حمادي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وقامت إدارة مرور نجع حمادي بكتابة تقرير بأسباب الحادث، وقامت بتسير الطريق في الاتجاهين أمام المارة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكلفت مرور نجع حمادي بكتابة تقرير حول أسباب الحادث، وتقرير طبي عن حالة المصابين.

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