الضوابط المحددة لتنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023.. اعرف موعده

تتيح وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية التحويل من كلية لأخرى مناظرة لها، لذا يهتم الكثير من الطلاب بمعرفة موعد تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023.

تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وفيما يتعلق بموعد تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق ليكون فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا.

ويجرى تحديد تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، في إطار النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية «أ» والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى.

طبيعة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وبالنسبة لتنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، يقوم الطالب بالتحويل من الكلية التي ترشح لها في نطاق جغرافي بعيدا عن محلة إقامته إلى كلية مناظرة بالقرب من نطاقه الجغرافي؛ إذ ينقسم نظام تقليل الاغتراب 2023 إلى نوعين على النحو التالي:

1- التحويل إلى كلية غير مناظرة

2 - يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.

شرو تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023

يشترط في تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، الآتي:

- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام / انتساب».

- استيفاء قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

كيفية التحويل إلى الكليات في نظام تقليل الاغتراب

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه إلى كلية ما خارج منطقته الجغرافية بالتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «1»، فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

وفي حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي، يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.