«مساء DMC» يرصد احتفالات الأقباط بختام «صوم العذراء» (فيديو)

رصد برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، احتفالات الأقباط بختام «صوم العذراء».

احتفالات الأقباط في الكنيسة

وقال المذيع محمد رياض، مراسل «مساء DMC» في كنيسة مارمرقس في شبرا، إن الكنيسة شهدت طوال اليوم من قبل الأقباط احتفالات أكثر من رائعة للاحتفال بنهاية صوم السيدة مريم العذراء.

وأضاف «رياض» أن الكنائس اهتمت اليوم بهذا اليوم نظرا لأهمية صوم العذراء، الذي يعد من أكثر الأصوام قبولا وقربا من قبل الإخوة الأقباط نظرا للمكانة الكبيرة في قلوب الأقباط للسيدة مريم العذراء.

ولفت أن اليوم شهد احتفالات كبيرة بما يطلق عليه «العشية» تلتها «الزفة» ثم بعد ذلك كورال ثم تمجيدات وترانيم وأغاني كثيرة جرى إطلاقها في الكنيسة للحصول على بركات السيدة العذراء، وانتهى اليوم بعظة من بين العظات التي حضرها عدد كبير من الأقباط.

الاحتفالات تنتهي بالقداس غدا

وأوضح أن الفرحة كانت ظاهرة على وشوش الأطفال، الذين حضروا الكنيسة مع ذويهم وأولياء أمورهم، للاحتفال بهذا اليوم، لافتا أن الاحتفالات تنتهي غدا بقداس للإعلان عن نهاية الصوم.