حصول 45 مسجدا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية حصول 45 مسجداً على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، وذلك بناءً على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف.

المساجد الحاصلة على شهادة ضمان الجودة

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مساجد جديدة حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى اليوم 45 مسجدًا من الدرجة الأولى الفئة (أ) ، وذلك على النحو التالي :

1 - أسوان - المطار بمدينية – أسوان - الفئة ( أ )

2 - البحيرة - المحطة – إيتاي البارود - الفئة ( أ )

3 - الجيزة - الرشد – العجوزة - الفئة ( أ )

4 - الجيزة - الحصري بالسادس من أكتوبر - الفئة ( أ )

5 - الفيوم - الرضوان – فيديمين - سنورس - الفئة ( أ )

6 - قنا - ناصر بمدينة قنا - الفئة ( أ )

7 - الإسماعيلية - أبو بكر بمدينة الإسماعيلية - الفئة ( أ )

8 - دمياط - الرحمة - كفر البطيخ - مدينة دمياط - الفئة ( أ ).

عمارة وصيانة وأداء الدعوي

جدير بالذكر، أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.