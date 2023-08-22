«الوطن» تنشر كراسة شروط أراضي «مسكن»: 522 قطعة أرض بـ9 محافظات والتقديم «أونلاين»

حصلت « الوطن» علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بأراضي مشروع «مسكن» بمستوياته الثلاث، «الأكثر تميزا، والمتميز، والمتوسط».

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجز أراضي الإسكان الجديدة بمستويتها الثلاث، بدأ اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة شهرين، تنتهي بحلول 21 من أكتوبر المقبل، علي أن يتم الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي بجميع مستوياتها للأفراد، بنظام الطرح الدائم.

شروط الطرح الجديد لأاراضي مشروع مسكن

أوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بـ«مسكن» أن الطرح الجديد، يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل مُيسر،

ويضم الطرح الجديد، 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة، وجاءت عبارة عن:

- 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن « القاهرة، والعبور والمنصورة»

- 155 قطعة بمحور الأراضي المميزة، بمدن الشروق، حدائق أكتوبر، الصالحية الجديدة، برج العرب، الفيوم، بنى سويف الجديدة»

- 329 قطعة أرض متوسطة بمدن « السادات، برج العرب، طيبة، أسوان الجديدة، ناصر، غرب قنا، أخميم».

خطوات حجز الأراضي بمشروع مسكن

طبقا لكراسات الشروط والأحكام والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، بدأت خطوات الحجز من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز بها، بكل شفافيه دون أسبقية حجز بجميع مراحل التقديم، موضحة أن الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

طريقة سداد ثمن أراضي مشروع مسكن

اضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بأراضي الطرح الجديد، أنه في حالة تقديم أكثر من فرد على قطعة واحدة، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوماً على إيداعه بالبنك.

قرعة علنية بين المتقدمين لأراضي مشروع مسكن

ذكرت كراسة الشروط أنه بالنسبة لقطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة إستكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الإحتكام إلى نظتم القرعة العلنية ضمانا للشفافية والنزاهة.

للاطلاع على كراسة شروط اراضي الإسكان المتوسط اضغط هنا.

للاطلاع على كراسة شروط اراضي الإسكان المميز اضغط هنا.

للاطلاع على كراسة شروط اراضي الإسكان الأكثرا تميزا اضغط هنا.

رابط موقع مسكن للتسجيل من هنا.