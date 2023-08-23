من حقك ترجع سلعة اشتريتها في الأوكازيون.. اعرف تتصرف إزاي لو البائع اعترض

تطرح الكثير من المحلات التجارية السلع بأسعار مخفضة، لا سيما مع قرب انتهاء فصل الصيف، للمساهمة في رواج السلع وحتى يتمكن المواطنون من شراء مستلزماتهم بأسعار مناسبة عن طريق الأوكازيون الصيفي، إلا أن الكثيرين يواجهون مشكلة استرجاع أو استبدال السلع، لكونها تباع في ظل عروض وتخفيضات.

محلات تمنع استرجاع واستبدال السلع خلال الأوكازيون

وتضع بعض المحلات لافتات بأن «البضاعة المباعة في عروض الأوكازيون لا تستبدل ولا يمكن استرجاعها»، أو تكون موجودة على «تيكت السعر» الخاص بقطع الملابس، وتسبب هذه المشكلة أزمة لدى الزبائن حال رغبتهم في استرجاع السلع، غير أن قانون حماية المستهلك يؤكد على أحقية المواطن في استرجاع السلعة واسترداد قيمتها المالية، أو استبدالها من نفس المحل أو أحد فروعه، خلال 14 يومًا من الشراء دون حدوث خلل أو تلف في المنتج.

كيف تتصرف في حالة إصرار البائع على عدم استرجاع السلع؟

وفي حالة تمسك البائع برأيه وامتناعه عن استرجاع السلعة أو استبدالها، يمكن لأي مواطن التواصل مع المسؤولين بجهاز عن طريق الشكاوى ضد أي معاملة شرائية، من خلال الطرق التالية:

- الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.

- تسجيل شكوى عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على «فيس بوك».

- إرسال شكوى عبر الواتس اب على رقم: 01577779999.

- إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني من هنـــــا.

- إرسال شكوى عبر الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.

وتشن الضبطية القضائية حملات مكثفة للمرور على المحلات وتشديد الرقابة على سير عملية تخفيضات الأوكازيون الصيفي، والتأكد من جدية التخفيضات.

حالات عدم استرجاع السلع

ورغم أحقية البائع في اسرجاع السلع أو استبدالها، إلا أن هناك حالات لايمكن فيها استرجاع المنتج وهي كالتالي:

- إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع.

- إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المشتري.

- إذا كانت طبيعة السلعة تحول دون استبدالها أو ردها إذا لم يمكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

- إذا كانت السلعة تم تنفيذها بناء على مواصفات طلبها المشتري، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.