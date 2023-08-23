«الأحرار الاشتراكيين» يعلن دعمه ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، دعم الحزب لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة، لاستكمال ما تم من إنجاز المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق المصالح العليا للدولة المصرية.

دعم الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع

وقال «درويش»، إن الرئيس السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعددة متنوعة في كل مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي ومستلزمات الصناعات، وكذلك تطوير العديد من الصناعات التي تلعب الدور الأكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات التي ترتبط بالمواطن المصري وتحقيق المزيد من النجاحات في المجالات إنتاج الطاقة والكشف عن البترول والغاز، وكذلك استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية لإنتاج المحاصيل الرئيسيه التي تدخل في صناعات الأغذية وزيادة معدلات التصدير للخارج، ورفع مستوى الجودة لجلب العملة الصعبة لمواجهة التحديات وزيادة سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم والعجز في الموازنة.

خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أن الرئيس السيسي اتخذ خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، وأصدر عددا من القرارات لإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وغيرها، وبعث روح الحراك السياسي داخل الأحزاب المصرية بعد أن أطلق قراره الرائع بالدعوة إلى حوار وطني يجمع الأحزاب وباقي القوى السياسية لتوحيد الرؤى والأهداف للخروج بمخرجات من شأنها حل الأزمات التي تواجه المجتمع.

ووذكر، أن الرئيس السيسي استطاع أن يقضي على الإرهاب ليشعر المواطن المصري بالأمن والأمان، بعد سنوات عجاف شهدت فيها الدولة المصرية جرائم إرهابية لزعزعة استقرار الوطن.

إنشاء مدن جديدة

وأضاف رئيس الحزب، أنه ينبغي أن يستكمل الرئيس السيسي رئاسة الدولة المصرية للعبور بالوطن إلى ما يبغيه من استقرار، بعد تحقيق الإنجازات الكبيرة بإنشاء المدن الجديدة بسوهاج والمنيا ودمياط والمنصورة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن أخرى كثيرة، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات مثل «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، وهي البرامج التي استهدفت القضاء على الأمراض المستوطنة وتنفيذ آليات التأمين الصحي الشامل.