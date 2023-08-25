تفاصيل افتتاح أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر

كشف المهندس عصام عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمدرسة الحلي والمجوهرات، تفاصيل افتتاح أول مدرسة لصناعة الحلي في مصر لافتا إلى أن الفكرة تعود إلى عام 1995، حيث كنا نحتاج إلى الأيدي العاملة، لذلك جرى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة لتدريب الطلاب خريجي الدبلومات من 3 إلى 9 أشهر على حسب احتياجات خطوط الإنتاج.

التدشين الفعلي للمدرسة

وأضاف «عبدالمنعم»، خلال لقاء ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الفكرة تطورت من خلال إنشاء مدرسة، وتدريب كوادر ومدهم بالخبرات اللازمة في سوق الصاغة.

التدريب العملي والإعداد

وأوضح أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية قائمة في الأصل على التدريب العملي والإعداد الفني للملتحقين بالمدرسة، وبجانب المواد الثقافية التي يدرسها الطلاب، يوجد الجانب العملي، وعددها 6 ورش في المدرسة، وتعتبر محاكاة صغيرة للمصانع الموجودة، يتلقى الطالب التدريب الميداني، ثم يذهب الطالب للمصانع ليكون هناك احتكاك أكبر مع العمالة الفنية والمهندسين.