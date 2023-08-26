ابنة الشيخ صالح كامل: انبهرت بالعلمين الجديدة وفرحانة بجمالها

قالت نضير صالح كامل، إنها زارت مدينة العلمين الجديدة العام الماضي، معبرة عن انبهارها بالمدينة، وهو ما زاد هذا العام، متابعة: «سعيدة أن مصر أصبحت هكذا».

سعيدة بالعلمين الجديدة

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها سعيدة أن الأجانب أصبحوا يزورون مصر خصيصا في الصيف، وأصبح الأمر على مستوى عالمي: «طول عمري كان نفسي يبقى دة موجود في مصر».

كل الناس هتزور العلمين

وأشارت إلى أنها بحكم أن والدتها الفنانة صفاء أبوالسعود مصرية فكانوا يقضون وقت الصيف في مصر، لكنها تمنت أن يصل ذلك أيضا للأجانب، متابعة: «الحمد لله العلمين الجديدة شيء مهم للغاية ستجعل الناس كلها تزور مصر».

ولفتت إلى أنها تقضي وقت الصيف في الساحل الشمالي ولا تعود للسعودية إلا مع بدء دراسة ابنتها.