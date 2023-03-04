افتتاح 15 عيادة تخصصية لخدمة العاملين بالكهرباء في روكسي

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق أنه تقرر افتتاح 15 عيادة طبية تخصصية بروكسي خلال شهر مارس الجاري، تضم نخبة من أفضل الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة ضمن خطة الوزارة للتطوير الدائم لتقديم خدمة متميزة لمرضى قطاع الكهرباء.

نوعية العيادات التخصصية

وأشار سليم لـ «الوطن » إلى أن العيادات الطبية التخصصية بروكسي تشمل عيادات « الكلى - الأنف والأذن - والفحوصات - سحب العينات - الأوعية الدموية - الجلدية - العمود الفقري - الجلدية - السكر - الغيار الجراحي وفك الجبس - الجهاز الهضمي والكبد - الجراحة العامة - المخ والأعصاب - المسالك - الجراحة التكميلية».

تقديم الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم بأسوان

قال سليم إن شركة الخدمات الطبية نظمت اليوم بالتنسيق مع شركات المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومصر العليا للتوزيع ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء قافلة طبية مكبرة تضم تخصصات متعددة ومختلفة لتقديم الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم من خلال القيام بإجراء الفحوصات والكشف على العاملين بمحافظة أسوان لمدة 5 ايام تنتهي الاربعاء المقبل لافتا إلى أن القافلة تضم تخصصات مختلفة تتضمن «الجراحة عامة وعيادة الرمد والأورام والعمود الفقرى» وغيرها من التخصصات .

توفير أتوبيسات لنقل العاملين

اشار سليم إلى أنه من المقرر أن تقوم شركات المحطات المائية ومصر العليا للتوزيع بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين وأسرهم لمقر القافلة الطبية المتواجدة بمستشفى المحطات المائية لتوفير كل الخدمات اللازمة للمرضي العاملين بالقطاع.

التخفيف من وطأة الألم للمرضى

شدد سليم على أنه أجرى زيارة لقسم الأورام النهاري بمستشفى كهرباء الماظة والتقى خلالها بالمرضى الذين يتلقون جرعات الكيماوى ضمن خطة العمل على التخفيف من وطأة المرض عليهم والتأكيد على أهمية العامل النفسي وانعكاساته على سرعة الاستجابة للعلاج إضافة الي قيامة بزيارة مفاجئة لإدارة التغذية والمطبخ بالمستشفى لمتابعة سير العمل في جميع أقسام الإدارة من ناحية النظافة وتطوير قوائم الطعام للمرضى والاهتمام بالتغذية العلاجية من ناحية مناسبة الوجبات للحالات المرضية كمًا وكيفًا.