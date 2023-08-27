«القراء» تحدد الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالنقابة وفتح مكاتب التحفيظ

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، الشروط الواجب توافرها للانضمام إلى النقابة، إلى أنّ الفرد يخضع للاختبار ثم الحصول على كارنيه قارئ قرآن کریم أو محفظ قرآن کریم.

التقديم في مسابقات الأوقاف

ولفتت النقابة، إلى أنّ العضو يستطيع إثبات صفته بالنقابة ببطاقة الرقم القومي، ويتم بذلك اعتماد خاتم النقابة أمام الجهات الرسمية، كما يحق للعضو التقديم في مسابقات الأوقاف مثل مسابقة إيفاد شهر رمضان والمقارئ ومكاتب التحفيظ، وعند سفر القارئ للخارج تقوم السفارات بطلب من القارئ إحضار إيفاده من النقابة بأنه عضوًا بها ولا مانع من سفره.

شروط فتح مكتب تحفيظ

وأضحت أنّه عند الرغبة في فتح مكتب تحفيظ يتطلب من الشخص كارنيه النقابة، وهناك بعض الأشخاص يعملون في مكاتب التحفيظ بكارنية النقابة وآخرون يعملون في الخارج بالكارنية، كما أنّه عند التقديم للإذاعة يتطلب الأمر تقديم استمارة من النقابة للإذاعة تفيد بأن القارئ عضو بالنقابة، وفي حال الحصول على معاش بعد بلوغ سن 65 عامًا، وفي حال الوفاة يكون المعاش للورثة مثل الأم أو الزوجة أو البنت المطلقة أو البنت الأرملة، ويصرف المعاش كل ثلاثة أشهر مبلغ 900 جنيه، كما يتم صرف مبلغ 1000 جنية مصاريف جنازة للورثة بعد وفاة العضو.