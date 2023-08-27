مراسل «القاهرة الإخبارية» من باريس: أزمة الأسعار تؤرق الحكومة الفرنسية

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة الفرنسية باريس، إن أزمة ارتفاع الأسعار تؤرق حكومة فرنسا كثيراً، مشيراً إلى أن الحكومة تحاول السيطرة على الأزمة بكافة السبل الممكنة.

تأكيد من رئيسة الوزراء بعدم زيادة الضرائب

وأضاف «شقير»، في رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالرغم من تأكيد رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بعد الاجتماع الأول للحكومة، بعد العودة من الإجازات، أنه لا زيادة في الضرائب، بعد تسريب معلومات تفيد بأن الحكومة الفرنسية تعتزم زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية، مما أثار حالة من الاستياء لدى عدد من الفرنسيين، بينما قال آخرون إن الحكومة تستخدم الآن سياسة التقشف لتقليل الخسائر.

زيادة قدرها 50 سنتًا على الأدوية

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن وزير الحسابات العامة تحدث عن أن هناك زيادة قدرها 50 سنتًا على الأدوية، سيتم تحصيلها من الفرنسيين، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار في فرنسا يؤثر بشكل كبير على الأسر الفرنسية قبل دخول المدارس.

ولفت «شقير» إلى أن كل هذه الأخبار تأتي بعد زيادة أسعار الكهرباء في بداية شهر أغسطس، تبعتها زيادة في أسعار الغاز نتيجة إضرابات العمال في أستراليا، والآن زيادة أسعار المحروقات البنزين والسولار.