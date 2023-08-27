ناقد فني: جميع الزوار يرغبون في استمرار مهرجان العلمين طوال العام

قال مصطفى كيلاني، ناقد فني، إنه حزين لانتهاء مهرجان العلمين، وفي الوقت نفسه سعيد بالجهود المبذولة على مدار نحو شهر ليخرج المهرجان بهذا الشكل، مشيدا بوجود جمهور كبير للمهرجان على مستوى العالم.

مهرجان العلمين متاح للجميع كل عام

وأضاف «كيلاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز»، المجهود المبذول بالمهرجان أظهر للناس تفاصيل وفعاليات مميزة، ودفق بداخلهم الرغبة بالقدوم مجددا العام المقبل، مشيرًا إلى أن المهرجان مفتوح ومتاح للجميع حول العالم، وبه حفلات مدفوعة وأخرى مجانية، وأتاح حركة السياحة الخارجية والداخلية بالبلد.

الجميع يرغب باستمرار المهرجان

وتابع الناقد الفني، بأن الجميع يرغب في وجود المهرجان دائما ويرغبون بالمزيد من الفعاليات، وعدم انتهائه، خاصًة بعد رؤية الفعاليات والعروض وتحقيق الترفيه المرغوب به.