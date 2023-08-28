كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. اعرفها

أتاحت وزاة التعليم العالي العديد من الكليات والمعاهد أمام طلبة دبلوم المدراس الصناعية، بعد اعتماد وإعلان نتيجتها، وتعددت مجالات الدراسة وبرامجها سواء السياحية أو الصحية أو غيرها.

الكليات والمعاهد المتاحة لدبلوم المدراس الصناعية

ويستعرض التقرير العديد من الكليات والمعاهد لدبلوم المدراس الصناعية في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وجاءت الكليات كالتالي:

- كليات الآثار: في القاهرة - الفيوم- أسوان- سوهاج – قنا –الأقصر- دمياط – الزقازيق – مطروح

- كلية الاقتصاد المنزلي حلوان

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان من جميع التخصصات

السويس سوهاج بني سويف

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق حلوان

- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم

- تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق الإسكندرية

معاهد المتاحة لدبلوم الثانوي الصناعي

- الفني الصحي بإمبابة

- الفني الصحي بالإسكندرية

- الفني الصحي بالزقازيق

- الفني الصحي بالمنصورة

- الفني الصحي بطنطا

- الفني الصحي بسوهاج

- الفني الصحي بأسوان

- الفني الصحي بقنا ج جنوب الوادي

علي شرط أن يكون التخصص هو شعبة الكهرباء

- المعاهد الفنية الصناعية

- مركز التكنولوجيا المتميز

- المعهد الفني للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة