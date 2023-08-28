استشاري علاقات أسرية يكشف عن أفضل الطرق لاختيار شريك حياة مثالي

قال ياسر غلاب، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، إن اختيار شريك الحياة يظل المعضلة، مؤكدا أنه رغم ذلك هناك أساس للاختيار وهو التوافق الاجتماعي والتوافق الفكري.

وأضاف «غلاب»، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن التوافق الاجتماعي يعني المستوى الاجتماعي للشريكين، ويفضل أن يكونا متشابهين في طريقة التعامل وحل الخلافات والإنفاق، مؤكدا أن التوافق الاجتماعي أهم من المستوى الفكري، ولكن ليس بمفرده.

وجود نفس الأولويات يعمل على تقليل المشاكل

وتابع استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، بأن المستوى الفكري وهو طريقة التفكير بين الشريكين، ويجب أن يكون هناك نفس الموجة الفكرية بينهم، مشيرًا إلى وجود نفس الأولويات ونفس طريقة التفكير في المستقبل، وكلما كان التفكير متقاربا قلت المشاكل بينهم.