كليات التربية الرياضية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مختلف كليات تربية رياضية المتاحة للشعبة الأدبية، وذلك للطلاب الحاصلين على أقل من 58%، وهو الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق الخاص بالجامعات والمعاهد المصرية.

كليات تربية رياضية لشعبة أدبي في المرحلة الثالثة

ويستعرض التقرير التالي أماكن كليات تربية رياضية للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي:

- تربية رياضية بنات العريش

- تربية رياضية بنين العريش

- تربية رياضية بنين مطروح

- تربية رياضية بنات السويس

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد

- تربية رياضية بنين مدينة السادات

- تربية رياضية بنات مدينة السادات

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ

- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد

- تربية رياضية بنين السويس

- تربية رياضية بنات أسوان

- تربية رياضية بنين بورسعيد

- تربية رياضية بنات بور سعيد

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية رياضية بنات سوهاج

- تربية رياضية بنين سوهاج

- تربية رياضية بنين الفيوم

- تربية رياضية بنات الفيوم

- تربية رياضية بنين المنيا

- تربية رياضية بنات المنيا

- تربية رياضية بنين بني سويف

- تربية رياضية بنات بني سويف

- تربية رياضية بنات أسيوط

- تربية رياضية بنين أسيوط

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ

- تربية رياضية بنين حلوان

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

- تربية رياضية بنات الإسكندرية

- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

- تربية رياضية بنين دمياط.