«المانجو السكري» عشق المصريين.. أرخص الأنواع وأكثرها حلاوة

«عبدالراضى»: أشجار السكرى تعتبر إحدى ركائز زراعة المانجو الأساسية بالإسماعيلية

من بين أصناف المانجو فى الإسماعيلية يقبل المواطنون على شراء السكرى بأنواعه المختلفة، ورغم أنه من أول الأصناف ظهوراً فى الأسواق، إلا أن بعض أنواعه تستمر حتى نهاية الموسم فى نهاية شهر سبتمبر. وقال فرج عبدالراضى، تاجر مانجو، لـ«الوطن»، إن «سكرى الإسماعيلية» ينقسم إلى 3 أنواع؛ السكرى الأبيض والسكرى الأخضر والسكرى الممتاز، لكل نوع منه شكل للثمرة وخواص مختلفة، مضيفاً: «السكرى الأبيض والسكرى الأخضر من أول الأنواع ظهوراً فى السوق فى بداية موسم المانجو، وتتميز حبة السكرى الأبيض بدوران الحبة وصغر النواة وزيادة حجم السكر فى الثمرة، إلا أنها تحتوى على كمية كبيرة من اللحم وغير متماسكة».

وتتميز السكرى الممتاز بتماسك الثمرة بشكل أكبر وطول الحبة مقارنة بالسكرى الأبيض وقدرتها على تحمل الظروف الجوية بشكل أكبر وتستمر فى الأسواق من بداية شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر. وقال «عبدالراضى»: «السكرى الأبيض والسكرى الممتاز هما الأكثر انتشاراً وظهوراً فى أسواق الإسماعيلية مقارنة بالسكرى الأخضر وهما الأكثر شراءً داخل الإسماعيلية وخارجها، وأسعار السكرى الأبيض تتراوح فى الأسواق هذا العام ما بين 22 جنيهاً و25 جنيهاً للكيلو، فيما وصل كيلو السكرى الممتاز إلى 40 جنيهاً بين أصناف المانجو».

وبحسب محمد إبراهيم، مهندس زراعى، فإن صنف السكرى من أشهر الأصناف المحلية التى تتميز بها الإسماعيلية والتى دخلت المحافظة قبل أكثر من 150 عاماً فى عهد الخديو إسماعيل، مضيفاً: «أكثر ما يميز صنف السكرى هو غزارة إنتاجه على الأشجار فى محافظة الإسماعيلية، خاصة فى المنطقة ما بين قرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد، مروراً بقرى الضبعية وعين غصين والتعاون، وهى أفضل المناطق إنتاجاً لهذا الصنف لقرب المزارع من قناة السويس».

وأشار «إبراهيم» إلى أن أشجار السكرى تعتبر إحدى ركائز زراعة المانجو الأساسية فى الإسماعيلية وخارج الإسماعيلية، قائلاً: «شجرة السكرى هى الأكثر قدرة بين كل الأشجار على تحمل ملوحة التربة، ويعتمد عليها الكثير من المزارعين بتطعيمها بأصناف أجنبية أخرى لزيادة الإنتاج». وتابع: «سبب أساسى فى نجاح زراعة الأصناف الأجنبية الجديدة فى مصر وعلى رأسها النعومى والأوستين والياسمينة والكرمسون والكيت والكنت، وهى من الأصناف ذات الإنتاجية العالية، اعتمادها فى التطعيم على أشجار السكرى».

وأوضح «إبراهيم» أن عدداً كبيراً من المزارعين والمستثمرين لجأوا خلال الفترة الماضية لزراعة أشجار السكرى فى شرق قناة السويس بقرى الأبطال وشرق البحيرات والتقدم على مساحات واسعة لبدء تطعيم الأشجار بالأصناف الأجنبية بعد عامين من زراعتها.