أمين الفتوى يوضح حكم قول «آمين» بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة في الصلاة

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم قول «آمين» بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة في الصلاة.

يستحب قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: « يستحب للمصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا بالصلوات السرية أن يقول آمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة».

وأضاف: «عندما يتحد صوت تأمين الإمام عند فراغه من قراءة الفاتحة مع تأمين المصلين فعند هذه اللحظة ترفع الملائكة صوتها بالتأمين، وتتنزل المغفرة».

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن الأرجح عند الفقهاء هو تأمين الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وإذا لم يؤمن الإمام واتحد صوت المأمومين فنرجو أن تتنزل عليهم المغفرة؛ لأنهم امتثلوا بأمر التأمين.