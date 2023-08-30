تعيين طارق رسلان أمينا عاما لحزب المؤتمر

أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ قرارا بتعيين اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ أمينا عاما للحزب، وتعيين أحمد خالد أمينا عاما مساعدا للحزب.

الأمين العام لحزب المؤتمر

ووجه اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر الشكر للربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وجميع قيادات حزب المؤتمر علي ثقتهم الغالية وإصدار قرار تعيينه أمينا عاما للحزب.

تحركات حزب المؤتمر

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تحركات كبيرة للحزب على كافة القطاعات الجغرافية لاستكمال مسيرة الحزب السياسية، ومتمنيا أن يعينه الله على تلك المسؤولية لما فيه الصالح للوطن.