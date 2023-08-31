عفت السادات: السيسي يحقق الإنجازات بهدوء وأجبر الجميع على سماع مصر

أكد عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بحكمة شديدة في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أننا كنا نرغب في زيادة مدة ملء سد النهضة، وبالفعل نجحنا في هذا الأمر.

الرئيس السيسي يحقق الكثير من النجاحات بهدوء

وأضاف عفت، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة «أون»، أن الرئيس السيسي يحقق الكثير من النجاحات بهدوء وبدون «دوشة» وباحترافية دبلوماسية، مشددا على أن السيسي أجبر الجميع على سماع مصر وأن يعرف الجميع بأننا نتكلم في حقوق وحياة شعوب، مؤكدا أن الرئيس يتعامل كرجل دولة بمعايير حساسة لصالح المواطن في مصر.

ولفت عفت السادات، إلى أن الإنجازات التي تتحقق في عهد الرئيس يشعر بها المواطن في الشارع، منوها بأن مشروع حياة كريمة وصل إلى الناس البسيطة، متابعا أن المواطن البسيط يريد مياه نظيفة ومشاريع صرف صحي وأن يدخل الغاز إلى القرية، وأن يحد مدرسة محترمة ومستشفى لائق.

استصلاح الأراضي

وأردف عفت: «هناك طفرة جبارة في استصلاح الأراضي فهناك 600 ألف فدان في توشكى وهناك آلاف الأفدنة تم استصلاحها في أوقات زمنية غير مسبوقة».

وأكد أننا في المرحلة المقبلة بحاجة إلى دع الصناعة، لأن الصناعة هي قاطرة التنمية، ولذلك يجب أن تفهم أن المصانع المتعثرة يجب حل مشاكلها، لأن خلق فرصة عمل واحدة أفضل من جمع الضرائب وغيره.