ضبط 8 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من طالب مُصاب بجروح متفرقة بالجسم، وشقيقه، مقيمان بالقاهرة، يفيد بتعرضهما لواقعة نصب، حال قيام الأول باستبدال مبلغ مالي بعملة أجنبية من أحد الأشخاص بدائرة القسم، والذي حضر مُستقلا سيارة أجرة رفقة قائدها، وأثناء تبادلهم الحديث فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص أمامهم وترجل منها بعض الأشخاص ادعوا أنّهم من رجال الشرطة، واستولوا على هاتفه المحمول وساعة يده، وعلى 1.5 مليون جنيه من داخل سيارته، وأحدثوا إصابته المشار إليها بسلاح أبيض أثناء محاولة منعهم من الاستيلاء على المبلغ المالي، وعقب ذلك أنزلوه من السيارة ولاذوا بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 8 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي، وسلاح أبيض، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضافوا بتخلصهم من باقي متعلقات المجني عليه عن طريق إلقائها أثناء سيرهم بالسيارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.