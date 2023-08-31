انهيار جزئي لمنزلين متهالكين في طنطا دون خسائر بشرية

شهدت منطقة كفر مليم بتل الحدادين، التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية، انهيار جزئي بواجهة منزلين متهالكين مكونين من طابقين ومبنيين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشب وغير مأهولين بالسكان دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغا بالواقعة

وكان حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بانهيار وجهه منزلين من المباني السكنية القديمة والخالية من السكان، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى تشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا، وتبين انهيار واجهة منزلين من المباني القديمة والخالية من السكان، بمنطقة كفر مليم وجاري إعداد تقرير فني بشأنها.

تطوير العشوائيات

الجدير بالذكر أن هذه المنطقة شملها قرار تطوير العشوائيات الذي أصدره مؤخراً مجلس الوزراء وتمت المعاينة بالفعل منذ عدة أشهر من قبل لجنة بالقاهرة وتم حصر جميع السكان بها وتم إبلاغهم بتطوير المنطقة وإعطائهم سكنا بديل.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة التي قام بها داخل منطقتي كفرة مليم ودحديرة صبري واللتين سيخضعان للتطوير ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات وتحسين الخدمات للطبقات الأكثر احتياجا.