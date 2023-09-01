مدرس بالغردقة يتطوع لطلاء مدرسته حبا في التعليم والدراسة

احب المدرسة التي يعمل بها واعتبرها بيته الثاني حيث يمتد ساعات التي يقضيها بها خلال عمله لأكثر من الساعات التي يجلس فيها بمنزله، ومن شدة حبه لها أصر على طلاء جدرانها وحوائط فصولها بنفسه وينتابه شعور بالسعادة استعدادا للعام الدراسي الجديد رغم انه يعمل أمين معمل المدرسة.

معلم يتطوع لطلاء مدرسة بالغردقة

تطوع الأستاذ أشرف إبراهيم ويعمل أمين معمل علوم بمدرسة شدوان للتعليم الأساسي بالغردقة التابعة لإدارة الغردقة التعليمية لطلاء حوائط فصول المدرسة استعدادا للعام الدراسي وذلك مشاركة مجتمعية في المدرسة التي يعمل بها و يحبها لدرجة العشق.

وأشار أحمد حربي مدير مدرسة شدوان بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد حرصت إدارة المدرسة على عملية صيانة الفصول ودورات المياه استعدادا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

لفت إلى أن أمين المعمل أشرف إبراهيم تطوع لطلاء حوائط فصول المدرسة بنفسه وذلك مشاركة مجتمعية منه حبا في المدرسة مشيرا إلى أنه يقضي معظم وقته بين جدران المدرسة التي يعشقها، وجاءت الفكرة عندما دار النقاش حول تجهيزات المدرسة للعام الدراسي الجديد فوجدناه يتطوع للقيام بطلاء المدرسة

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

ومن جانبه كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» استعدادات العام الدراسي الجديد 2023/2024 بتجهيز المدارس والانتهاء من صيانة الفصول ودورات المياه والمباني الإدارية ومراجعـــة خزانات المياه الخاصة بالشرب والتنسيق مع رؤساء مجالس مدن المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها من الداخل.