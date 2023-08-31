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ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل «سنتر تجاري» في الجيزة

كتب:

محمد بركات
08:32 م | الخميس 31 أغسطس 2023
وزارة الداخلية - تعبيرية

وزارة الداخلية - تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» يتضمن قيام بعض الصبية بإشعال النيران بمدخل عقار والتعدي على قطة بالجيزة، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة.

وذكرت التحريات، أنه تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله قيام بعض الصبية بإشعال النيران بمدخل سنتر تجاري، وقيام أحدهم بالإمساك بذيل قطة صغيرة والدوران بها بيده وإلقائها أرضا.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة) وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإشعال النيران والتعدي على قطة بمدخل أحد السناتر التجارية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات