ضبط 1500 كيلو حلوى فاسدة في حملة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مصنع حلويات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية بإجمالي «1500 طن حلوى - 750 كيلوجرام سكر - 600 كيلوجرام عسل جلوكوز - 35 كيلوجرام ملح ليمون - 13 عبوة ألوان صناعية - الأدوات المستخدمة في التصنيع» وجميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وعدم مطابقة المنشأة للاشترطات الصحية، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص، وعدم وجود سجل صناعي للمصنع، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسئول مستودع بوتجاز

ضبط المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك لتصرفه في حصة إسطوانات البوتاجاز المدعمة، بإجمالي 96 أسطوانة غاز سعة 35 كيلوجراما دون وجه حق، للاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.