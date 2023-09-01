تحرير 241 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، جرى تحرير مخالفات للمحال غير الملتزمة.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن تحرير 241 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.