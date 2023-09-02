تعيينات شركة مصر للطيران.. مد فترة طلبات التقديم إلى 7 أغسطس

قررت الشركة القابضة للطيران، مد فترة تلقي طلبات المتقدمين لشغل وظيفة مضيف ومضيفة جوية عن طريق التعاقد، وفقًا للإعلان رقم 31 لسنة 2023 إلى يوم 7 من شهر سبتمبر الجاري 2023.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف مصر للطيران 2023

وعدلت الشركة للقابضة للطيران عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعض شروط طلبات المتقدمين لشغل وظيفة مضيف ومضيفة جوية عن طريق التعاقد وفقًا للإعلان رقم 31 لسنة 2023، أولها تعديل سن المتقدمين حتى 35 عامًا بدلا من 32 عاما وأن يكون الراغب في الوظيفة حاصل على مؤهل عالٍ لغات«جامعات» أو مؤهل عالي عادي «عربي»، مسبوق بثانوي عام لغات أو ثانوي عام لغات، أو مؤهل عالٍ عادي مناسب «عربي»، وأن يكون التقديم على موقع الموارد البشرية لمصر للطيران فقط لا غير وباقي الشروط كما هي في الإعلان السابق وهي «إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة، وأن يجتاز الاختبارات المقررة»

المستندات المطلوبة لشغل وظائف شركة مصر للطيران 2023

وطالبت «القابضة للطيران»، الراغبون في التقدم لشغل وظيفة مضيف ومضيفة جوية تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة:.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد مميكنة حديثا.

- تقديم السيرة الذاتية.

- طابع الشهيد دمغة وقدرها 105 قروش.

- تقديم المؤهل الدراسي وفقا لشروط الوظيفة

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- تقديم صورتين فوتوغرافيتين حديثتين مقاس 4×6.

- تقديم صورة إجازة الطيران سارية المفعول.

- تقديم اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

- تقديم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 100 جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

الشروط العامة للمتقدمين لشغل وظائف مصر للطيران 2023

وكشفت الشركة عن الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة:

- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن تكون البطاقة سارية المفعول.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة لا تقل عن جيد جدا، أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.