تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن 18 منطقة بالهرم اليوم

قررت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اليوم تنفيذ جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن 18 منطقة بالهرم بالمجموعة الرابعة التي تقع في نطاق عمل الشركة بمحافظة الجيزة لمدة ساعة واحدة فقط تبدأ من الساعة الثالثة حتى الرابعة عصر اليوم.

مناطق تخفيف الأحمال بالهرم

وكشفت الشركة عن المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال وقطع التيار عنها بالهرم طبقا للميعاد المحدد كالتالي: «شارع احمد خلف الله ومتفرعاته بالمريوطية - منطقة عثمان احمد عثمان من كوبري عثمان حتي مصنع الشوربجي بالمريوطية - شارع ترسا بالمريوطية - شارع المعسكر ومتفرعاته حتي شارع العمدة بالمريوطية - شارع ترعة السيسي بالمنصورية - شارع ترعة المنصورية ومتفرعاته يسار في اتجاة الدائري وبركة ابو اسلام - الكوم الأخضر من شارع بنك الإسكان من أبو جازية وحتي مسجد مشاري - ترعة المريوطية من الهرم حتي شارع الشيخ ومتفرعاته - شارع الهرم من شارع طارق ابن زياد وحتي مسرح الهرم - مشعل الهرم - شارع العمدة ومتفرعاته من ترسا حتي الثلاثيني - منطقة ومرحلة ثالثة بهضبة الاهرام - منطقة ل مرحلة اولي بهضبة الاهرام - منطقة ح مرحلة ثالثة بهضبة الاهرام - شارع النخيل من الهرم حتي شارع ترعة السيسي ومتفرعاته - شارع الملكة فريدة من شارع زغلول حتي ترعة المنصورية - شارع موريسكا»

عناوين الخدمة في شركة كهرباء الجيزة

وتنشر «الوطن» أرقام التليفونات الخاصة بجميع الشبكات والإدارات الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الجيزة «شبكات - إيرادات» تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحى الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113.