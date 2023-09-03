كلمات أغنية «إيه السعادة دي» لمحمد حماقي.. «يا حبيبي كنت فين من بدري»

حققت أغنية «إيه السعادة دي» للفنان محمد حماقي، أكثر من 700 ألف مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب في الساعات القليلة الماضية، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتصدرت قوائم البحث وتريند يوتيوب، وقوائم الأكثر استماعًا على المنصات الموسيقية، وتداول كلماتها على نطاق واسع على السوشيال ميديا.

صناع أغنية ايه السعادة دي لـ محمد حماقي

أغنية إيه السعادة دي للفنان محمد حماقي، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، جيتار مصطفى أصلان، ميكس وماستر Luis Barrerajr، تسجيل جيتار استوديو دريم، مهندس صوت خالد سند، فيديو عمر عز.

أغاني محمد حماقي في موسم صيف 2023

وطرح محمد حماقي خلال موسم صيف 2023، عددا من الأغنيات منها «دلعنا كتير» والتي حققت نحو 2.8 مليون مشاهدة، و«ده قلبي» حققت 2 مليون مشاهدة، «حبيت المقابلة» حققت 4.5 مليون مشاهدة، و«لمون نعناع» نحو 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

كلمات أغنية إيه السعادة دي للفنان محمد حماقي

ومن كلمات أغنية إيه السعادة دي للفنان محمد حماقي:

ايه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوه قلبي

أنا وحدي إنت غالي عندي

ايه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

في لذاذة في طعامة كده

طول الوقت بصراحة

دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي

وأنا ما صدقت وأهي جت فيك إنت