زوار العلمين يشيدون بالمهرجان والمدينة: منبهرين باللي حصل ومتوقعناش المستوى

عرض برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «ليلة فن وإبداع.. مهرجان العلمين يختتم فعاليات الدورة الأولى بعد نجاح أسطوري».

مدينة عالمية على الأرض المصرية

واستطلع التقرير آراء جمهور وزوار مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، حيث أكدوا أن المدينة جميلة وبها العديد من الفعاليات المتنوعة، مشيدين بوجود هذه المدينة العالمية على الأرض المصرية.

وقال أحد الشباب العربي: «متوقعناش تبقى العلمين كدة، بس فيه تحديثات، والمدينة جميلة»، وتابع آخر: «سمعت قبل سنتين بدأ العمل في المدينة، وانبهرت بالمكان».

آراء زوار العلمين الجديدة

وأضاف أحد الشباب: «مدينة العلمين الجديدة كويسة وحلوة، وناسها حلوين»، وأضافت إحدى الفتيات: «جميلة جدا، وبحب آجي وولادي بيحبوا يجوا وبينبسطوا كتير»، وأشارت أخرى: «المكان جميل ونضيف ويشرف، وأي حد هيزور المدينة هيبقى مبسوط»، متابعة: «كل حاجة منظمة، ومبسوطين إن فيه مدينة كدة على أرض مصرية».