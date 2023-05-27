جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بحوزة راكب

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات منها قطعة حشيش.

تفاصيل ضبط الراكب وبحوزته المخدرات

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الملكية الأردنية القادمة من عمان استوقف إسلام ماهر، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وكلف ياسر إبراهيم، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، سامي نبيل سامي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود مطحنة تستخدم في تعاطي المواد المخدرة وكمية متنوعة من الشيكولاتة مخلوطة بمخدر THC وأكياس شفافة بداخلها مواد بيضاء مخدرة مخبأين بين طيات الملابس وداخل حقيبة يد صغيرة بحقائب الراكب.

وقامت المهندسة أميرة إسماعيل مأمور الجمرك باختبار المواد البيضاء اللون على جهاز كشف المخدرات، أفادت بإيجابية العينة.

ارتباك الراكب أحبط محاولة التركيب

وتلاحظ لصبحي ربيع جابر، مدير الجمرك، ارتباك الراكب فكلف كلا من أحمد محمد فوزي وياسر إبراهيم، مديري الحركة، بتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن ضبط لفافة بيضاء بداخلها قطعة من مخدر الحشيش، قامت لجنة بجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها كيس واحد بداخله شيكولاتة مختلفة الألوان والأحجام مخلوطة بمادة THC المخدرة بوزن 598 جراما، وكيس شفاف بداخله جوهر الحشيش المخدر بوزن 29 جراما، وكيس شفاف بداخله مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن 84 جراما، وواحد كيس شفاف بداخله مكعبات من مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن 13 جراما، وكيسين شفافين بداخلهما مادة MD الصلبة المخدرة، وطابع به مادة LSD المخدرة، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وثلاثة أكياس فارغة مرقوم عليها THC.

وأمر صبحي ربيع جابر، مدير الإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 60 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على كل من أحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وأحيل الراكب للنيابة المختصة.