حكم الصلاة بالفاتحة فقط دون قراءة سور أخرى.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصل يسأل عن حكم الصلاة بالفاتحة دون قراءة سورة بعدها؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين، إنه تجوز الصلاة بالفاتحة فقط دون قراءة سورة بعدها، وتصح الصلاة بالفاتحة فقط، لأنها ركن في الصلاة وما زاد عليها مستحب وليس بواجب.

أمين الفتوى: السنة أن نزيد على الفاتحة

وأضاف «كمال»، بأن السنة أن نزيد على قراءة الفاتحة بسورة أو بعض الآيات، في الركعتين الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسنة أن يزيد عليها في الفجر، لأن الرسول كان يزيد عليها، لكنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فدل على أنها ركن والباقي مستحب».