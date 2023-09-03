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مؤسسة «منهجك لعبتك»: نعمل على تحويل السلبيات بالتكنولوجيا إلى مهارة علمية

كتب:

مريم جاد
08:10 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
خبير تكنولوجيا التعليم الإلكترونى

خبير تكنولوجيا التعليم الإلكترونى

قالت الدكتورة منى طمان، خبير تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، إنها أطلقت مبادرة تسمى «منهجك لعبتك» لتعليم البرجمة للصم والبكم وذوي الهمم بشكل مبسط يساعدهم على استيعاب المعلومات وهناك عدة صعوبات واجهتها وسلبيات بالتكنولوجيا حاولت تحويلها إلى إيجابيات.

سلبيات بالتكنولوجيا يتم تحويلها إلى إيجابيات

وأضافت «طمان»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: من السلبيات التي واجهتها باستخدام التكنولوجيا مثل الألعاب الإلكترونية التي تشغل وقت الأطفال طوال اليوم، الألعاب المليئة بالعنف، برامج الترفيه المليئة بالفيديوهات التي تشد انتباه الأطفال وضياع وقتهم.

تابعت أن المبادرة تهدف إلى تحويل المواد الصعبة والسلبيات التي تواجه الطفل إلى إيجابيات ومنهج ومستقبل يستطيع الاستفادة منه، وتحسين المهارة العلمية بأي مادة، لافتة إلى إبعاد الطفل عن الهاتف لوجود العديد من السلبيات به ويفضل استخدامه الكمبيوتر عند البرمجة.

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