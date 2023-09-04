وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بالانتهاء من «التقنين» في أسرع وقت

«القصير»: تسليم العقود بعد استيفاء الإجراءات.. وهدفنا تسريع التنمية دون إضرار بالأمن القومي.. و17 تجمعاً للتنمية الزراعية فى «شبه الجزيرة»

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على الانتهاء من إصدار كافة العقود الخاصة بالأراضى الزراعية فى شبه جزيرة سيناء بالأسلوب المؤمّن.

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات على هامش احتفالية تسليم أول عقود الأراضى، على إيلاء الرئيس اهتماماً كبيراً بملف تنمية وتعمير سيناء على أعلى مستوى، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من أجل إتمام التعمير والتنمية، مؤكداً أن البيانات والإحصاءات الرسمية بعد تدقيق الأرقام حول ما تم إنفاقه فى جهود تنمية «أرض الفيروز» تشير إلى إنفاق الدولة المصرية ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء فى آخر 10 سنوات بجميع القطاعات، بتكليفات مباشرة من الرئيس السيسى.

وأوضح «القصير» أنه تمت طباعة 1260 عقداً مؤمّناً للمستفيدين من أهالى شبه جزيرة سيناء، وتم تسليم 300 عقد، وسيتم تسليم باقى العقود فى أسرع وقت ممكن، موضحاً أن التقنين يأتى بعد استيفاء الأوراق والإجراءات والاشتراطات اللازمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بما يضمن الإسراع فى التنمية، وعدم الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.

وعن سر تقنين ملكية الأراضى الزراعية فى شبه جزيرة سيناء، قال الوزير إن ذلك يستهدف زيادة فرص العمل، والتشغيل، وتحسين مستوى المعيشة، وربط أهالى شبه جزيرة سيناء مع أبناء الدلتا، وضمان حماية سيناء من عودة الإرهاب عبر التنمية، مؤكداً أن الدولة المصرية تعمل على المكافحة الشاملة للإرهاب، وهو ما أدى لنجاحات كبيرة عبر المواجهة الفكرية والتنموية، وليس فقط عبر «الحل الأمنى».

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدعم اللوجيستى والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى الدولة لتنمية سيناء بُعد استراتيجى للأمن القومى المصرى، لتنال سيناء التنمية والتعمير الذى تستحقه بعد تاريخ طويل من الكفاح والنضال عبر العصور.

ووجَّه «القصير» تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود للقضاء على الإرهاب، وهو ما تحقق بفضل جهود رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وأهل سيناء الأبطال والشرفاء، مضيفاً: «ما حققته الدولة من نجاحات فى القضاء على الإرهاب فى آخر 10 سنوات سيظل حكاية تُحكى ويتحاكى بها عبر التاريخ، مثلما سيحدث فى ملف التنمية فى كافة ربوع وأراضى شبه جزيرة سيناء.

وحرص وزير الزراعة على توجيه تحية تقدير وإعزاز لأرواح شهداء مصر الخالدين ممن دفعوا الدم والروح وكل غالٍ ونفيس للدفاع عن أرض الوطن وحرية وسلامة أراضيه.

وتابع: «شبه جزيرة سيناء لم تشهد تنمية فى تاريخها مثلما تشهد حالياً»، مضيفاً: «نحن هنا اليوم بتوجيه القيادة السياسية لخلق مسار تنموى لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الموجودة فى سيناء».

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن المشروع القومى لاستصلاح وزراعة شبه جزيرة سيناء يستهدف زراعة 500 ألف فدان فى «أرض الفيروز»، بما يستهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائى.

ولفت «القصير» إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التى تم الانتهاء من إنشائها فى الفترة الماضية، تتيح 5.6 مليون متر مكعب يومياً من المياه، وهى من أكبر محطات الصرف فى العالم، فضلاً عن محطة مياه «المحسمة»، التى تتيح 1.2 مليون متر مكعب من المياه المعالجة.

وأشار إلى العمل على تنفيذ 17 تجمعاً زراعياً فى الفترة الماضية، بينها 11 تجمُّعاً فى شمال سيناء، بما يوفر 16 ألف فرصة عمل مباشرة، و3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، مؤكداً وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على زيادة معدلات التنمية، والإسراع فى تنفيذها، وإزالة أى عقبات فى طريق التنمية، وزيادة الدفع بالمنافذ المتحركة لمنتجات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بـ«أسعار مخفضة».

وأوضح أنه سيتم تزويد شبه جزيرة سيناء بـ20 ألف شتلة زيتون، مع زيادة وجود الإرشاد الزراعى، وانتخاب سلالات حيوانية مناسبة للبيئة السيناوية