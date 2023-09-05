أسعار الخضراوت اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في سوق العبور.. «استقرار ملحوظ»

شهدت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 5-9-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، وتشهد المنتجات المصرية من الخضراوات إقبالا واسعا على المستوى المحلي والدولي بسبب جودتها العالية.

أسعار الخضروات اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 5-9-2023، في مصر بسوق العبور، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم استقرارا ملحوظا بسوق العبور، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس بين 9.5 إلى 11 جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل بين 14 إلى 18 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة بين 8 إلى 12 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجزر بين 9 إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الخيارالبلدي بين 6 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 إلى 10 جنيهات، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض بين 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

ويتراوح سعر الفاصوليا بين 16 إلى 24 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الفلفل الحامي بين 7 إلى 11 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر القلقاس بين 5 إلى 9 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البطاطا بين 4 إلى 6.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البامية بين 29 إلى 33 جنيها للكيلو.