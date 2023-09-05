رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 70.36%

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
01:28 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
وكيل الأزهر

وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها «علمي - أدبي» للعام الدراسي 2022-2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

ووجّه وكيل الأزهر، التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدّم بالشكر لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني، موجّها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وهذا رابط النتيجة https://natiga.azhar.eg

بداية وانتهاء امتحانات الدور الثاني

وبدأت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الازهرية في 19 أغسطس الماضي، واستمرت لمدة 10 أيام، حيث أدى طلاب القسم الأدبي آخر امتحان يوم 28 من الشهر الماضي.

اقرأ المزيد:

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للشعبيتن العلمي والأدبي

نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 في بوابة الأزهر بالمحافظات

رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023.. التقديم بدأ اليوم

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي.. وتوقعات الكليات المتاحة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي.. رابط التسجيل وتوقعات الكليات المتاحة

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023.. اعرف موعد إعلانها

انتظام العمل بمراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بكفر الشيخ
بقلم إسراء سليمان ورؤى ممدوح