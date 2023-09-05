عاجل.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 70.36%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها «علمي - أدبي» للعام الدراسي 2022-2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

ووجّه وكيل الأزهر، التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدّم بالشكر لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني، موجّها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وهذا رابط النتيجة https://natiga.azhar.eg

بداية وانتهاء امتحانات الدور الثاني

وبدأت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الازهرية في 19 أغسطس الماضي، واستمرت لمدة 10 أيام، حيث أدى طلاب القسم الأدبي آخر امتحان يوم 28 من الشهر الماضي.