رئيس المنتخبات القومية للجودو: تنظيم المباريات في العلمين كان رائعا

أشاد البطل الأوليمبي، محمد رشوان، رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو، بمدينة العلمين الجديدة والتنظيم الرياضي أثناء المهرجان وخاصة مباريات الجودو وإعجاب الجماهير بها.

تنفيذ بطولات عربية للجودو كل عام

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء DMC»، على شاشة قنوات « DMC»، أن مدينة العلمين قد تغيرت كثيرًا وأصبحت مقصدا سياحيا «كنت بحكم في أماكن كتير بس أول مرة أحكم في مكان منظم ورائع كده»، مشيرًا إلى أنه قد قرر تنفيذ بطولة عربية للجودو كل عام بسبب مهرجان العلمين.

تابع أنه كان يوجد حضور كبير من اللاعبين من كل أنحاء البلاد وتعتبر تلك الفعاليات مهمة وخاصة الجودو لإعطائها حافزا للشباب واكتشاف المواهب وتشريف صورة مصر أيضا بالإضافة إلى تنشيط السياحة.